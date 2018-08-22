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Американских баскетболистов накрыла волна психических заболеваний

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Матч НБА. Фото иллюстративное

ФОТО: Gregory Shamus / AP

Владельцы клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассчитывают получить доступ к информации о психическом здоровье игроков, в которых они вкладывают сотни миллионов долларов. По мнению экспертов, почти половина игроков лиги страдает отклонениями.

В профсоюзе игроков объявили, что подобные запросы нарушают право игроков на конфиденциальность, передает newsru.com

Разговорам о психическом здоровье баскетболистов положили начало признания Кевина Лава и Демара Дерозана, которые сделали заявления о панических атаках и депрессии.

В январе этого года Лав из-за панической атаки досрочно покинул площадку в матче с "Тандер".

Ассистент главного тренера "Хьюстона" Джон Лукас, который ранее сам страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, заговорил об эпидемии психических отклонений - от синдрома дефицита внимания и гиперактивности и биполярного расстройства до тревоги и депрессии.

"Кевин далеко не одинок. Более 40% игроков НБА имеют дело с проблемами психического здоровья. Менее 5% просят о помощи. Подобные проблемы запросто могут привести к алкоголизму и наркотической зависимости. Это эпидемия в нашей лиге", - заявил Лукас.

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