Американских баскетболистов накрыла волна психических заболеваний

Владельцы клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассчитывают получить доступ к информации о психическом здоровье игроков, в которых они вкладывают сотни миллионов долларов. По мнению экспертов, почти половина игроков лиги страдает отклонениями.
В профсоюзе игроков объявили, что подобные запросы нарушают право игроков на конфиденциальность, передает newsru.com
Разговорам о психическом здоровье баскетболистов положили начало признания Кевина Лава и Демара Дерозана, которые сделали заявления о панических атаках и депрессии.
В январе этого года Лав из-за панической атаки досрочно покинул площадку в матче с "Тандер".
Ассистент главного тренера "Хьюстона" Джон Лукас, который ранее сам страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, заговорил об эпидемии психических отклонений - от синдрома дефицита внимания и гиперактивности и биполярного расстройства до тревоги и депрессии.
"Кевин далеко не одинок. Более 40% игроков НБА имеют дело с проблемами психического здоровья. Менее 5% просят о помощи. Подобные проблемы запросто могут привести к алкоголизму и наркотической зависимости. Это эпидемия в нашей лиге", - заявил Лукас.