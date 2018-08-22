Американских баскетболистов накрыла волна психических заболеваний

В профсоюзе игроков объявили, что подобные запросы нарушают право игроков на конфиденциальность, передает newsru.com

Разговорам о психическом здоровье баскетболистов положили начало признания Кевина Лава и Демара Дерозана, которые сделали заявления о панических атаках и депрессии.

В январе этого года Лав из-за панической атаки досрочно покинул площадку в матче с "Тандер".

Ассистент главного тренера "Хьюстона" Джон Лукас, который ранее сам страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, заговорил об эпидемии психических отклонений - от синдрома дефицита внимания и гиперактивности и биполярного расстройства до тревоги и депрессии.