Ср, 22.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Галерея: премьер-министр Ратас представил президенту кандидатуру Рене Таммиста

Галерея: премьер-министр Ратас представил президенту кандидатуру Рене Таммиста

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Премьер-министр Юри Ратас в среду утром передал президенту Керсти Кальюлайд заявление об отставке бывшего министра предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, а также сделал предложение назначить новым министром Рене Таммиста.

«Благодарю Урве Пало за плодотворную работу в правительстве и отстаивание интересов находившейся в ее ведении сферы», - сказал премьер-министр.

Президент Керсти Кальюлайд освобождает от должности прежнего и назначает нового министра. Новый министр предпринимательства и инфотехнологий вступит в должность после дачи присяги. Новый министр вступает в должность, принося должностную присягу в Рийгикогу. Внеочередное заседание парламента состоится сегодня в 10.00.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ