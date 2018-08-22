Галерея: премьер-министр Ратас представил президенту кандидатуру Рене Таммиста
22 августа 2018, 9:29
Премьер-министр Юри Ратас в среду утром передал президенту Керсти Кальюлайд заявление об отставке бывшего министра предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, а также сделал предложение назначить новым министром Рене Таммиста.
«Благодарю Урве Пало за плодотворную работу в правительстве и отстаивание интересов находившейся в ее ведении сферы», - сказал премьер-министр.
Президент Керсти Кальюлайд освобождает от должности прежнего и назначает нового министра. Новый министр предпринимательства и инфотехнологий вступит в должность после дачи присяги. Новый министр вступает в должность, принося должностную присягу в Рийгикогу. Внеочередное заседание парламента состоится сегодня в 10.00.