Галерея: премьер-министр Ратас представил президенту кандидатуру Рене Таммиста

«Благодарю Урве Пало за плодотворную работу в правительстве и отстаивание интересов находившейся в ее ведении сферы», - сказал премьер-министр.

Президент Керсти Кальюлайд освобождает от должности прежнего и назначает нового министра. Новый министр предпринимательства и инфотехнологий вступит в должность после дачи присяги. Новый министр вступает в должность, принося должностную присягу в Рийгикогу. Внеочередное заседание парламента состоится сегодня в 10.00.