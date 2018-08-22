Галерея: квартира сына Юрия Никулина в Москве
22 августа 2018, 10:13
Сегодня у нас есть возможность с помощью интерьерного блока Pufik совершить виртуальную прогулку по комнатам незаурядного жилья незаурядных хозяев.
Когда дети повзрослели, создали свои семьи и разъехались, директор цирка на Цветном бульваре, сын легендарного Юрия Никулина Максим с супругой поняли, что их квартира стала слишком большой, и решили переехать. В качестве подходящего жилья, они выбрали двухэтажный лофт площадью 90 квадратных метров на последнем этаже в отреставрированном здании бывшей фабрики в центре Москвы, который студия In House Design оформила в модном индустриальном стиле.
Смотрите стильную галерею!