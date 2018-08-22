Сеть скоростного интернета Elektrilevi добралась до первых клиентов

Предприятие ждет выражения пожеланий подключиться к общеэстонской сети, позволяющей свободный выбор оператора, до конца августа.

«Мы вывели на рынок связи модель аналогичную используемой на рынке электроэнергии – мы предлагаем нейтральную сеть, посредством которой услугу интернета клиенту предоставляет выбранный клиентом оператор. Первый успешный пилотный проект добавляет уверенности, что у открытой сети, создающей на рынке связи конкуренцию, имеется потенциал», – рассказал член правления Elektrilevi Тааво Рандна. В рамках пилотного проекта в микрорайоне Вескиметса сеть скоростного интернета будет в августе доступна для 130 первых клиентов. Поскольку строительство сети было запланировано в два этапа, начиная со следующей недели в регионе будет открыт дополнительный прием ходатайств о подключении.

В Вескиметса компания Elektrilevi использует многоканальную систему, которая позволяет передавать с помощью оптоволокна передавать каждому клиенту сигнал от выбранного им оператора. Уникальность решения связи заключается в том, что это единственное в Эстонии решение, размещенное в линиях электропередачи. Кроме того, Elektrilevi планирует пилотные проекты строительства сети и в других технических условиях и при другой плотности населения.

В августе имеется последняя возможность ходатайствовать о подключении к открытой интернет-сети по всей Эстонии. Elektrilevi планирует начать более широкомасштабное строительство сети связи в 2019 году, соответствующие ходатайства с этой целью собираются при помощи веб-страницы Elektrilevi до 31 августа.

«Теперь это действительно последняя возможность для всех сообщить о своем интересе к качественному интернет-соединению и свободному выбору оператора. Количество ходатайств в регионе является одним из важных оснований для нас при принятии инвестиционных решений», – добавил Рандна. До сих пор предприятие Elektrilevi получило более 32 000 ходатайств о подключении к скоростной интернет-сети.

Elektrilevi строит сеть связи на основе линий электропередачи. «Благодаря совместным работам над разными инфраструктурами мы экономим деньги и можем максимально быстро создать сеть», – добавил Рандна.

Постоянное соединение на базе оптоволоконной связи является качественным и меньше зависит от погоды, а также позволяет обеспечить более быструю передачу данных, чем медный кабель или мобильная сеть. Само предприятие Elektrilevi не предлагает интернет-услугу, для этого клиент может выбрать подходящего для себя оператора связи.

«Первый пилотный проект показал, что сотрудничество с операторами и клиентами проходит гладко, клиенты подключились к сети, и все работает», – сказал Рандна. В микрорайоне Вескиметса клиент для получения интернет-услуги в данный момент может выбирать из четырех операторов – Elisa, STV, Telia и Telset. Для подключения к сети клиенту нужно один раз заплатить 240 евро, за использование услуги интернета клиент ежемесячно платит выбранному оператору.