Ср, 22.08.2018
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Сегодня улицы Таллинна заполонят тысячи круизных туристов

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Круизный лайнер Adventure of the Seas.

ФОТО: Henry Küla

В среду Таллинн посещают четыре круизных судна, а с ними до 10 400 интуристов.

В 8 часов прибыл круизный лайнер Regal Princess с 3600 туристами на борту, он уйдет из порта в 17 часов.

В 9 часов прибыл круизный лайнер Arcadia, он доставил до 2000 туристов и покинет порт в 17.30.

В 9.30 в порту Ванасадам причалило круизное судно Serenade of the Seas, оно доставило до 2000 круизных туристов и вновь уйдет в море в 17.30.

В 10 часов прибыло Celebrity Eclipse с 2800 туристами на борту. Судно покинет Таллинн в 18 часов.

По численности посещений круизными судами Таллинна этот год обещает стать рекордным, в то же время, количество туристов, по данным бронирования мест, останется тем же, что и в прошлом году.

Больше всего круизных туристов за один день посетило город 2 июля и 12 июля — в эти дни в Таллинне ошвартовались сразу по шесть судов, которые доставили в город почти 11 000 интуристов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посещают Таллинн впервые.

Из 74 различных судов, которые в течение сезона посещают в Таллинн, длина девяти превышает 300 метров, а пять судов менее ста метров.

Последнее в этом сезоне круизное судно придет в Таллинн 20 октября.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 311 раз, а Сааремаа пять раз.

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