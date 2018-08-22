Видео: мальчик, пропустивший в дебютном матче 11 голов, стал звездой интернета

Твит собрал больше 50 тысяч лайков, почти 10 тысяч ретвитов и больше двух с половиной тысяч ответов.

В какой-то момент к поддержке мальчика подключились профессиональные вратари.

Невилл Саутолл, экс-вратарь «Эвертона» и сборной Уэльса

«Отлично сработано, топ-вратарь. Люблю твою игру в воротах»

He's overcome premature birth, swine flu, pneumonia and has educational challenges. Emotional for me to see my boy Harrison's debut in goal on Sunday for his new team.😍

Lost 11-0 😭🙈

📹his saves to cheer him up, any support from footy fans 🌍 please I'll show him 🙌⚽️🖤x pic.twitter.com/ghF4L7Lbya — Allan Ogle (@AllanOgle) August 15, 2018

Ник Поуп, вратарь «Бернли» и сборной Англии «Храбрый как лев, а выбивает на милю! Продолжай хорошо работать, Харрисон»

Дэвид Симэн, бывший вратарь «Арсенала» «Смотрится хорошо! Я пропустил 12 мячей за половину своего первого матча за школьную команду»