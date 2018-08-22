Ср, 22.08.2018
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  • Видео: мальчик, пропустивший в дебютном матче 11 голов, стал звездой интернета

Видео: мальчик, пропустивший в дебютном матче 11 голов, стал звездой интернета

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jalgpall

ФОТО: Liis Treimann

Папа маленького вратаря опубликовал твит, в котором рассказал о сыне. Оказалась, что Харрисон сыграл дебютный матч за команду «Шеффилда» U-11 и пропустил 11 мячей. Аллан попросил поддержать сына, но он явно не рассчитывал на такую большую поддержку, передает sports.ru.

Твит собрал больше 50 тысяч лайков, почти 10 тысяч ретвитов и больше двух с половиной тысяч ответов.

В какой-то момент к поддержке мальчика подключились профессиональные вратари.

Невилл Саутолл, экс-вратарь «Эвертона» и сборной Уэльса

«Отлично сработано, топ-вратарь. Люблю твою игру в воротах»

Ник Поуп, вратарь «Бернли» и сборной Англии «Храбрый как лев, а выбивает на милю! Продолжай хорошо работать, Харрисон»

Дэвид Симэн, бывший вратарь «Арсенала» «Смотрится хорошо! Я пропустил 12 мячей за половину своего первого матча за школьную команду»

По словам Аллана, у его сына много проблем со здоровьем. Он родился недоношенным, пережил свиной грипп и пневмонию. Так что поддержка для Харрисона особенно важна. С помощью твита Аллан Огли хотел сделать так, чтобы его сын получил удовольствие от игры вне зависимости от результата.

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