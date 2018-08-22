Видео: мальчик, пропустивший в дебютном матче 11 голов, стал звездой интернета

Папа маленького вратаря опубликовал твит, в котором рассказал о сыне. Оказалась, что Харрисон сыграл дебютный матч за команду «Шеффилда» U-11 и пропустил 11 мячей. Аллан попросил поддержать сына, но он явно не рассчитывал на такую большую поддержку, передает sports.ru.
Твит собрал больше 50 тысяч лайков, почти 10 тысяч ретвитов и больше двух с половиной тысяч ответов.
В какой-то момент к поддержке мальчика подключились профессиональные вратари.
Невилл Саутолл, экс-вратарь «Эвертона» и сборной Уэльса
«Отлично сработано, топ-вратарь. Люблю твою игру в воротах»
He's overcome premature birth, swine flu, pneumonia and has educational challenges. Emotional for me to see my boy Harrison's debut in goal on Sunday for his new team.😍— Allan Ogle (@AllanOgle) August 15, 2018
Lost 11-0 😭🙈
📹his saves to cheer him up, any support from footy fans 🌍 please I'll show him 🙌⚽️🖤x pic.twitter.com/ghF4L7Lbya
Ник Поуп, вратарь «Бернли» и сборной Англии «Храбрый как лев, а выбивает на милю! Продолжай хорошо работать, Харрисон»
Дэвид Симэн, бывший вратарь «Арсенала» «Смотрится хорошо! Я пропустил 12 мячей за половину своего первого матча за школьную команду»
По словам Аллана, у его сына много проблем со здоровьем. Он родился недоношенным, пережил свиной грипп и пневмонию. Так что поддержка для Харрисона особенно важна. С помощью твита Аллан Огли хотел сделать так, чтобы его сын получил удовольствие от игры вне зависимости от результата.