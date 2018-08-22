Вопрос читателя: какую справку нужно предоставить в загс для заключения брака с иностранцем?

Отвечает старший юрист Виталий Деникин из юридического бюро «Виталий Деникин»:

В наше юридическое бюро часто обращаются с проблемами, возникающими при подаче заявления в загс для регистрации брака на территории Эстонии. Как правило, они касаются заключения брака с иностранцем. Законодательство Эстонской Республики предполагает наличие справки об отсутствии препятствий для регистрации брака. Регуляция сделана, прежде всего, для того, чтобы убедиться в факте отсутствия у иностранца действующего брака и препятствий для заключения брака. Поскольку в случае наличия у иностранца действующего брака, новый брак будет считаться недействительным. Успешная подача в загс заявления для заключения брака предполагает наличие справки о том, что у иностранца отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению брака.

Проблема заключается в том, что акцептируются не все справки об отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению брака. Мы имели опыт работы с гражданами многих государств, в частности с гражданами Российской Федерации, США и Украины, которые представляли справки соответствующих ведомств, но даже при их наличии загс отказывался принимать заявление для регистрации брака. В таком случае самым рациональным действием для иностранца является обратиться суд первой инстанции Эстонской Республики и попросить выдать разрешение на «заключение брака без справки о способности заключения брака». При подаче заявление в суд необходимо оплатить пошлину в размере 10 евро. Суд выносит постановление быстро (от одной недели до пары месяцев). Судебное разрешение действует шесть месяцев. Необходимо учитывать, что будущих супругов могут вызвать в суд для уточнения обстоятельств и проверки, не является ли планируемый брак фиктивным.

Необходимо также учесть и ограничения, установленные частью 5 статьи 39 Закона о делопроизводстве актов семейного состояния, в соответствии с которыми суд может выдать разрешение для заключения брака без справки о способности заключения брака иностранцу, чье место жительства находится в за пределами Эстонии или кто прожил в Эстонии менее шести месяцев (до подачи заявления в загс и кто по весомой причине не может представить справку об отсутствии препятствий для заключения брака.