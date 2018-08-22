Огненное интервью легенды биатлона: «От сегодняшней ситуации в российском биатлоне бегут. При мне как-то не бежали»

– Екатерина Шумилова, Анастасия Толмачева и Павел Магазеев сейчас пытаются сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за Молдову. Как можете это прокомментировать?

– Ну, знаете… При мне как-то не бежали. Я думаю, что это не последнее бегство. Не сомневаюсь, что кто-то еще из тренеров обязательно бросит работу. Предпосылки к этому есть.

– А как же Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина?

– Это я подписал, когда они не имели результатов. На тренерском совете, где присутствовало 56 тренеров, я спросил Валерия Польховского: «Нам Домрачева нужна?». Ответ был: «Толку никакого нет, подписывай, Александр Иванович».

Кузьмина. Настя – она же здоровая. Родила первого ребенка и просто стала огромной. «С такой задницей она нам не нужна» – слова Польховского. Я ответил: «Запомните, Тихонов никогда не ошибается! Эти две спортсменки принесут столько медалей, сколько нам не снилось!».

– Так зачем же документы подписали?

– А затем подписал, что не я же буду тренировать. Кузьмина вышла замуж – результатов нет, муж – в Словакии. У Домрачевой родители переехали в Белоруссию. Мне звонили ее мама и папа. Я бы мог оставить, но удержать их можно было только деньгами. Концовку вы знаете. Мне сказали, что эти спортсменки не нужны, я подписал бумаги, Дарья уехала. Я считаю, что она счастливый человек. Мы сейчас живем в одном доме с ней.

– Так что вы скажете по нынешней ситуации? Чуть раньше молодые спортсменки уехали в Беларусь, сейчас еще трое – в Молдову. Почему это происходит?