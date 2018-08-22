Ср, 22.08.2018
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  • Огненное интервью легенды биатлона: «От сегодняшней ситуации в российском биатлоне бегут. При мне как-то не бежали»

Огненное интервью легенды биатлона: «От сегодняшней ситуации в российском биатлоне бегут. При мне как-то не бежали»

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четырехкратный чемпион ОИ по биатлону Александр Тихонов

ФОТО: Aleksandr Kondratuk/Sputnik

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал в интервью "Советскому спорту" информацию о возможном переходе трех российских биатлонистов в сборную Молдовы, а также рассказал о том, как российский биатлон отказался от Дарьи Домрачевой и Анастасии Кузьминой.

– Екатерина Шумилова, Анастасия Толмачева и Павел Магазеев сейчас пытаются сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за Молдову. Как можете это прокомментировать?

– Ну, знаете… При мне как-то не бежали. Я думаю, что это не последнее бегство. Не сомневаюсь, что кто-то еще из тренеров обязательно бросит работу. Предпосылки к этому есть.

– А как же Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина?

– Это я подписал, когда они не имели результатов. На тренерском совете, где присутствовало 56 тренеров, я спросил Валерия Польховского: «Нам Домрачева нужна?». Ответ был: «Толку никакого нет, подписывай, Александр Иванович».

Кузьмина. Настя – она же здоровая. Родила первого ребенка и просто стала огромной. «С такой задницей она нам не нужна» – слова Польховского. Я ответил: «Запомните, Тихонов никогда не ошибается! Эти две спортсменки принесут столько медалей, сколько нам не снилось!».

– Так зачем же документы подписали?

– А затем подписал, что не я же буду тренировать. Кузьмина вышла замуж – результатов нет, муж – в Словакии. У Домрачевой родители переехали в Белоруссию. Мне звонили ее мама и папа. Я бы мог оставить, но удержать их можно было только деньгами. Концовку вы знаете. Мне сказали, что эти спортсменки не нужны, я подписал бумаги, Дарья уехала. Я считаю, что она счастливый человек. Мы сейчас живем в одном доме с ней.

– Так что вы скажете по нынешней ситуации? Чуть раньше молодые спортсменки уехали в Беларусь, сейчас еще трое – в Молдову. Почему это происходит?

– Первые трое уже из Беларуси в Украину уехали. Но это не так важно. Просто от сегодняшней ситуации в российском биатлоне бегут. Один тренер уехал в Канаду, второй – в Корею, бросив национальную команду, потому что не верят в новое руководство. Я ошибся в Драчеве, считал, что он работал здорово, поэтому решил поддержать. А он всех разогнал, набрал безграмотных и бездарных людей, – рассказал Тихонов. 

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