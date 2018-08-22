Водители, внимание! В Ласнамяэ временно перекроют движение по нескольким улицам
22 августа 2018, 10:28
В связи с проведением Таллинского народного заезда 2 сентября с 8 до 19 часов перекрывается движение по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса, сообщила в среду пресс-служба мэрии Раэпресс.
В это время автобусы линий 15, 49 и 65 будут в обоих направлениях идти по улице Суур-Сыямяэ с остановкой "Двигатель" в районе перекрестка с улицей Лыытса и остановкой "Каубаяам" до перекрестка с улицей Яэзи при движении в сторону центра города.