Ср, 22.08.2018
Россия сегодня ушла куда-то слишком далеко от рок-н-ролльных ценностей Вадим Штепа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Водители, внимание! В Ласнамяэ временно перекроют движение по нескольким улицам

Водители, внимание! В Ласнамяэ временно перекроют движение по нескольким улицам

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Eestlane oli 2002. aastal saanud Soome sissesõidukeelu narkokuriteo eest.

ФОТО: Caro / Scanpix

В связи с проведением Таллинского народного заезда 2 сентября с 8 до 19 часов перекрывается движение по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса, сообщила в среду пресс-служба мэрии Раэпресс.

В это время автобусы линий 15, 49 и 65 будут в обоих направлениях идти по улице Суур-Сыямяэ с остановкой "Двигатель" в районе перекрестка с улицей Лыытса и остановкой "Каубаяам" до перекрестка с улицей Яэзи при движении в сторону центра города.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ