Ср, 22.08.2018
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Фото: в Пярну ждет нового хозяина необычная недвижимость

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ФОТО: KV.EE

Это предложение о продаже в курортной столице радует глаз и согревает душу, считает портал Kodustill

Находящаяся в Пярнумаа недвижимость состоит из трех частей: это построенный в 2015 году каркасный дом из клееного бруса, капитально отремонтированный в 2017 году небольшой бревенчатый дом и переделанный из беседки летний домик-студия. 

ФОТО: KV.EE

На первом этаже каркасного дома с современным интерьером и небольшими коммунальными расходами находятся гостиная с кухней, прихожая, две спальни и санузел с туалетом и душевой. 

ФОТО: KV.EE

В маленьком бревенчатом домике площадью 35 квадратных метров старое соседствует с новым. Дом хорошо утеплен и пригоден для круглогодичного проживания.  

ФОТО: KV.EE

Беседка-студия имеет площадь 28 квадратных метров. Летом и осенью в этом домике можно ночевать, отдыхать и проводить свободное время. 

Другая информация и фотографии находятся ЗДЕСЬ

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