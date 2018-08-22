Фото: в Пярну ждет нового хозяина необычная недвижимость

Находящаяся в Пярнумаа недвижимость состоит из трех частей: это построенный в 2015 году каркасный дом из клееного бруса, капитально отремонтированный в 2017 году небольшой бревенчатый дом и переделанный из беседки летний домик-студия.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже каркасного дома с современным интерьером и небольшими коммунальными расходами находятся гостиная с кухней, прихожая, две спальни и санузел с туалетом и душевой.

ФОТО: KV.EE

В маленьком бревенчатом домике площадью 35 квадратных метров старое соседствует с новым. Дом хорошо утеплен и пригоден для круглогодичного проживания.

ФОТО: KV.EE

Беседка-студия имеет площадь 28 квадратных метров. Летом и осенью в этом домике можно ночевать, отдыхать и проводить свободное время.