Курорт на Мальдивах предложил работу мечты

В самом магазине будет небольшая тщательно подобранная коллекция книг, призванная привлечь богатых и образованных клиентов — великолепные издания, посвященные искусству, дизайну, еде и стилю, передает РИА Новости.

Там также там будут представлены книги, рассказывающие об Индийском океане, морской жизни, истории и природе страны.