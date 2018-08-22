Фото: в Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами протаранил ратушу

По словам очевидцев, водитель направил машину в здание намеренно. При столкновении автомобиль взорвался и сгорел. Ратуша получила серьезные повреждения, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в два часа ночи по местному времени. Водитель въехал на газон и, объезжая препятствия, направил автомобиль к зданию.

Приехавшая на место происшествия пожарная бригада оперативно потушила огонь и обнаружила тело мужчины. Личность водителя не установлена, однако в полиции сообщили, что у них уже есть подозреваемые. Как рассказал газете Algemeen Dagblad представитель пожарного отделения, полиция накануне получила угрозы, которые могут быть связаны с происшествием.

Ратуша будет закрыта весь день. По словам мэра Лингеварда Марианны Шуерманс, в здании сейчас нет электричества.