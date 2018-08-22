Урве Пало не вернется во фракцию соцдемов в Рийгикогу

По словам члена парламентской фракции соцдемов Райнера Вакра, это было личным решением Пало, сообщает 22 августа портал ERR.

"Разумеется, фракцию Социал-демократической партии в целом не обрадовали все эти игры, выход [Урве Пало из партии] и громкие слова, но это личное решение каждого человека, и в социал-демократическую фракцию Урве Пало входить не будет", - сказал Вакра.

Он добавил, что Пало останется депутатом Рийгикогу, место для нее освободит Лийза Овийр, которую социал-демократы решили в среду назначить председателем Комиссии по надзору за финансированием партий вместо Ардо Оясалу, снятого с этого поста из-за конфликта интересов.