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Урве Пало не вернется во фракцию соцдемов в Рийгикогу

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Урве Пало

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti meedia / Scanpix Baltics

Ушедшая с поста министра предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало после своего возвращения в Рийгикогу не будет являться членом фракции Социал-демократической партии (SDE).

По словам члена парламентской фракции соцдемов Райнера Вакра, это было личным решением Пало, сообщает 22 августа портал ERR.

"Разумеется, фракцию Социал-демократической партии в целом не обрадовали все эти игры, выход [Урве Пало из партии] и громкие слова, но это личное решение каждого человека, и в социал-демократическую фракцию Урве Пало входить не будет", - сказал Вакра.

Он добавил, что Пало останется депутатом Рийгикогу, место для нее освободит Лийза Овийр, которую социал-демократы решили в среду назначить председателем Комиссии по надзору за финансированием партий вместо Ардо Оясалу, снятого с этого поста из-за конфликта интересов.

Президент Керсти Кальюлайд в среду приняла прошение Урве Пало об отставке и утвердила министром предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммиста.

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