Урве Пало не вернется во фракцию соцдемов в Рийгикогу

Ушедшая с поста министра предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало после своего возвращения в Рийгикогу не будет являться членом фракции Социал-демократической партии (SDE).
По словам члена парламентской фракции соцдемов Райнера Вакра, это было личным решением Пало, сообщает 22 августа портал ERR.
"Разумеется, фракцию Социал-демократической партии в целом не обрадовали все эти игры, выход [Урве Пало из партии] и громкие слова, но это личное решение каждого человека, и в социал-демократическую фракцию Урве Пало входить не будет", - сказал Вакра.
Он добавил, что Пало останется депутатом Рийгикогу, место для нее освободит Лийза Овийр, которую социал-демократы решили в среду назначить председателем Комиссии по надзору за финансированием партий вместо Ардо Оясалу, снятого с этого поста из-за конфликта интересов.
Президент Керсти Кальюлайд в среду приняла прошение Урве Пало об отставке и утвердила министром предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммиста.