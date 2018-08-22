Российские СМИ: Эстония и Латвия намерены взыскать ущерб за советскую оккупацию с РФ
22 августа 2018, 11:39
Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что планируют добиться от России компенсации за советскую оккупацию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минюста Эстонии.
Министры подчеркнули, что важно помнить о потерях от оккупации и в настоящее время страны совместно изучают возможность возложить финансовую ответственность за ущерб от нее на Россию, пишет gazeta.ru.
Отмечается, что глава Минюста Латвии представил возможные меры, чтобы поднять вопрос о выплате компенсаций на уровне ООН.