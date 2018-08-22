Ср, 22.08.2018
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  • Российские СМИ: Эстония и Латвия намерены взыскать ущерб за советскую оккупацию с РФ

Российские СМИ: Эстония и Латвия намерены взыскать ущерб за советскую оккупацию с РФ

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Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti meedia / Scanpix Baltics

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что планируют добиться от России компенсации за советскую оккупацию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минюста Эстонии.

Министры подчеркнули, что важно помнить о потерях от оккупации и в настоящее время страны совместно изучают возможность возложить финансовую ответственность за ущерб от нее на Россию, пишет gazeta.ru.

Отмечается, что глава Минюста Латвии представил возможные меры, чтобы поднять вопрос о выплате компенсаций на уровне ООН.

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