Полезно: как правильно выбрать размер ковра

На заметку

Если сомневаетесь, делайте выбор в пользу большего ковра, потому что он будет смотреться выигрышнее в сравнении с небольшим аналогом, особенно в просторной комнате.

Не стоит покупать ковер четко по размеру пола во входной зоне. Помните о том, что она подвержена постоянному загрязнению, да и край ковра возле двери вскоре будет утоптан.

Столы, комоды, серванты и шкафы-витрины следует либо полностью устанавливать на ковер, либо выбирать последний так, чтобы его края не доходили до опор подобной мебели во избежание ее неустойчивости.

Выбирая ковер для той или иной комнаты, нужно определить его назначение: зонирование, эстетика, тепло и уют. Исходя из этого вы сможете выбрать экземпляр необходимого размера.