Полезно: как правильно выбрать размер ковра

После того, как в комнате появляется теплый и мягкий ковер, пространство превращается в более уютное. Кроме того, с помощью ковра можно отделить одну зону от другой или сделать его главным действующим лицом интерьера за счет фактуры, цвета и узора, пишет Homester.
Но процесс выбора ковра подчас становится довольно трудным не только из-за большого ассортимента, представленного в магазинах, но и потому, что бывает непросто подобрать его правильный размер. Какими же критериями следует руководствоваться, чтобы приобрести подходящий экземпляр?
Спальня
В спальне ковры, как правило, стелят в прикроватной зоне, чтобы ее подчеркнуть и сделать пол теплее, ведь каждый раз, после пробуждения или перед отходом ко сну, ставить ноги на холодный пол очень неприятно.
Итак, можно постелить один большой ковер под кроватью так, чтобы за ее границы он заходил не менее, чем на 40-50 см. Это значит, что размер ковра в длину и ширину должен быть на 1 метр больше габаритов кровати.
Гостиная
В комнате для приема гостей ковер служит, скорее, зонирующим объектом или декоративным аксессуаром, который зачастую находит применение в диванной зоне с целью создания располагающей атмосферы или поддержания ее колористического решения.
Вариант №1 — ковер в центре диванной группы
Ковер в центре диванной группы позволяет определить композиционный центр данной зоны и обеспечить тепло и комфорт для сидящих. Такой вариант подходит для небольших уютных гостиных, и позволит быстро и без особого труда осуществлять уборку помещения.
Стандартный размер ковра для небольших гостиных составляет 1,5х1,8 м. — этого будет вполне достаточно, чтобы обозначить центр диванной группы, не заходя за ножки мебели.
Вариант №2 — ковер средних размеров
Ковер, который заходит за передние ножки мебели на половину глубины дивана и кресел, помогает обозначить границы данной функциональной зоны, надежно и неподвижно фиксируется опорами предметов обстановки. Размер, равный 2 х 2,7 метра подойдет для этого идеально.
Вариант №3 — большой ковер
Максимально большой ковер с размером не менее 2,7х3,6 метра следует располагать в просторных гостиных с массивной мебелью, представленной разнообразными предметами, от диванов и кресел до пуфов и консолей в одной зоне. Мебель, установленная по всей площади ковра, позволит свободно перемещаться вокруг него, и сформировать целостную, централизованную обстановку гостиной.
Как правильно подобрать ковер в детскую, столовую и прихожую, можно прочитать ЗДЕСЬ. А внизу - еще несколько полезных советов.
На заметку
Если сомневаетесь, делайте выбор в пользу большего ковра, потому что он будет смотреться выигрышнее в сравнении с небольшим аналогом, особенно в просторной комнате.
Не стоит покупать ковер четко по размеру пола во входной зоне. Помните о том, что она подвержена постоянному загрязнению, да и край ковра возле двери вскоре будет утоптан.
Столы, комоды, серванты и шкафы-витрины следует либо полностью устанавливать на ковер, либо выбирать последний так, чтобы его края не доходили до опор подобной мебели во избежание ее неустойчивости.
Выбирая ковер для той или иной комнаты, нужно определить его назначение: зонирование, эстетика, тепло и уют. Исходя из этого вы сможете выбрать экземпляр необходимого размера.