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Шарапова стала одной из самой богатых теннисисток

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NEW YORK, NY - OCTOBER 20: Tennis player Maria Sharapova attends the Tiger Woods Foundation's 20th Anniversary Celebration at the New York Public Library on October 20, 2016 in New York City. Gustavo Caballero/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: Gustavo Caballero/AFP

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за 2018 год, в котором учитываются заработки с июня 2017-го по 1 июня 2018-го.

Лидером рейтинга стала Серена Уильямс, а Мария Шарапова заняла пятое место. В топ-10 всего две спортсменки, которые занимаются не теннисом – бадминтонистка Пусарла Венката Синдху и гонщица Даника Патрик.

1. Серена Уильямс – 18,1 миллиона долларов (62 тысячи призовые, 18 миллионов – спонсорские контракты).

2. Каролин Возняцки – 13 миллионов (7 призовые, 6 – спонсорские).

3. Слоун Стивенс – 11,2 миллиона (5,7 призовые, 5,5 – спонсорские).

4. Гарбинье Мугуруса – 11 миллионов (5,5 призовые, 5,5 – спонсорские).

5. Мария Шарапова – 10,5 миллиона (1 призовые, 9,5 – спонсорские).

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