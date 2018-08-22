Шарапова стала одной из самой богатых теннисисток
22 августа 2018, 11:59
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за 2018 год, в котором учитываются заработки с июня 2017-го по 1 июня 2018-го.
Лидером рейтинга стала Серена Уильямс, а Мария Шарапова заняла пятое место. В топ-10 всего две спортсменки, которые занимаются не теннисом – бадминтонистка Пусарла Венката Синдху и гонщица Даника Патрик.
1. Серена Уильямс – 18,1 миллиона долларов (62 тысячи призовые, 18 миллионов – спонсорские контракты).
2. Каролин Возняцки – 13 миллионов (7 призовые, 6 – спонсорские).
3. Слоун Стивенс – 11,2 миллиона (5,7 призовые, 5,5 – спонсорские).
4. Гарбинье Мугуруса – 11 миллионов (5,5 призовые, 5,5 – спонсорские).
5. Мария Шарапова – 10,5 миллиона (1 призовые, 9,5 – спонсорские).