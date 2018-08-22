Ср, 22.08.2018
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  • Индрек Таранд впервые будет баллотироваться в Рийгикогу

Индрек Таранд впервые будет баллотироваться в Рийгикогу

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Индрек Таранд.

ФОТО: TAIRO LUTTER/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Депутат Европейского парламента Индрек Таранд в марте 2019 года впервые будет баллотироваться в Рийгикогу, сообщает Rus.ERR.

По словам политика, он пока не решил, в списке какой партии выставит свою кандидатуру, причем совершенно необязательно, что это будет новая партия.

«Это может быть и старая торговая марка», - пояснил Индрек Таранд, напомнив, что в стенах Рийгикогу будут избраны и следующий президент и еврокомиссар от Эстонии.

«Мои квалификация и опыт подходят для Европарламента, особенно с учетом неписанного правила, что в комиссары приходят из числа депутатов Европейского парламента. Я заинтересован в том, чтобы стать еврокомиссаром, поэтому нельзя исключать, что я буду баллотироваться и в Европарламент», - заявил Таранд.

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