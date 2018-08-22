Индрек Таранд впервые будет баллотироваться в Рийгикогу

По словам политика, он пока не решил, в списке какой партии выставит свою кандидатуру, причем совершенно необязательно, что это будет новая партия.

«Это может быть и старая торговая марка», - пояснил Индрек Таранд, напомнив, что в стенах Рийгикогу будут избраны и следующий президент и еврокомиссар от Эстонии.