Индрек Таранд впервые будет баллотироваться в Рийгикогу
22 августа 2018, 12:04
Депутат Европейского парламента Индрек Таранд в марте 2019 года впервые будет баллотироваться в Рийгикогу, сообщает Rus.ERR.
По словам политика, он пока не решил, в списке какой партии выставит свою кандидатуру, причем совершенно необязательно, что это будет новая партия.
«Это может быть и старая торговая марка», - пояснил Индрек Таранд, напомнив, что в стенах Рийгикогу будут избраны и следующий президент и еврокомиссар от Эстонии.
«Мои квалификация и опыт подходят для Европарламента, особенно с учетом неписанного правила, что в комиссары приходят из числа депутатов Европейского парламента. Я заинтересован в том, чтобы стать еврокомиссаром, поэтому нельзя исключать, что я буду баллотироваться и в Европарламент», - заявил Таранд.