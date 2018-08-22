В Берлине по подозрению в подготовке взрыва задержан россиянин

Его арестовал спецназ Федеральной полиции (группа GSG 9), в квартире обвиняемого были проведены обыски.

Магомед-Али К. подозревается в том, что он совместно с задержанным во Франции Клементом Б. готовил тяжкий акт насилия в Германии, направленный против государства, и преступление с применением взрывчатки.

Сегодняшнее задержание связано с расследованием французских правоохранительных органов, которое велось в отношении Клемента Б., арестованного 18 апреля 2017 года в Марселе. Он намеревался совершить теракт с применением взрывчатки во Франции с сообщником, который также был арестован.

Согласно подозрению, у Клемента Б. было несколько единиц огнестрельного оружия и три килограмма ТАТП (триацетонтрипероксида).

В ходе расследования во Франции возникли подозрения против Магомеда-Али К., которые в конечном итоге привели к сегодняшнему аресту.

По данным немецких правоохранительных органов, 26.10.2016 Магомед-Али хранил взрывчатое вещество ТАТП в своей квартире в Берлине. С помощью ТАТП настроенный обвиняемый вместе со своими сообщниками во Франции, в том числе с Клементом Б., хотел сделал детонатор. Бомба должна была убить и ранить как можно больше людей. Однако планам двух подозреваемых помешала превентивная полицейская акция против Магомеда-Али К. 26 октября. Опасаясь обысков в квартире и того, что полиция обнаружит взрывчатое вещество, подозреваемые решили разделиться. Магомед-Али остался в Берлине, Клемент Б. в конце октября 2016 года через Аахен перебрался во Францию. Там он был арестован 18 апреля 2017 года.