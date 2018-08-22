Ср, 22.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Нелегалы продолжают рваться в Эстонию: на границе в Нарве развернули гражданина Ганы

Нелегалы продолжают рваться в Эстонию: на границе в Нарве развернули гражданина Ганы

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Нарвский погранпункт.

ФОТО: Илья Смирнов.

Накануне на пограничном пункте в Нарве выявили гражданина Ганы, который пытался въехать в Эстонию по поддельной визе.

Мужчина 1983 года рождения пытался въехать в Эстонию на поезде. Он предъявил на границе поддельную визу и копию паспорта болельщика ЧМ по футболу, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Идаскую префектуру.

В итоге гражданина Ганы выслали обратно в Россию.

На время проведения чемпионата мира по футболу в России был разрешен въезд в страну в упрощенном порядке для лиц, которые оформили т.н. паспорт болельщика (Fan ID).

Читать также

Актуально

НАВЕРХ