Нелегалы продолжают рваться в Эстонию: на границе в Нарве развернули гражданина Ганы
22 августа 2018, 12:32
Накануне на пограничном пункте в Нарве выявили гражданина Ганы, который пытался въехать в Эстонию по поддельной визе.
Мужчина 1983 года рождения пытался въехать в Эстонию на поезде. Он предъявил на границе поддельную визу и копию паспорта болельщика ЧМ по футболу, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Идаскую префектуру.
В итоге гражданина Ганы выслали обратно в Россию.
На время проведения чемпионата мира по футболу в России был разрешен въезд в страну в упрощенном порядке для лиц, которые оформили т.н. паспорт болельщика (Fan ID).