Нелегалы продолжают рваться в Эстонию: на границе в Нарве развернули гражданина Ганы

Мужчина 1983 года рождения пытался въехать в Эстонию на поезде. Он предъявил на границе поддельную визу и копию паспорта болельщика ЧМ по футболу, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Идаскую префектуру.

На время проведения чемпионата мира по футболу в России был разрешен въезд в страну в упрощенном порядке для лиц, которые оформили т.н. паспорт болельщика (Fan ID).