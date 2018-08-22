Проект поправок в закон о помощниках полицейских прошел первое чтение в Рийгикогу

Согласно действующему закону, помощник полицейского может участвовать в обеспечении правопорядка и в надзоре за дорожным движением. В законопроекте планируется более четко прописать возможность привлечения помощников полицейских к другим видам деятельности, например, к работе уголовной полиции. Помощникам полицейских, действующим самостоятельно, планируется обеспечить дополнительные права, например, право задерживать нарушителей дорожного движения. В настоящий момент для реагирования они должны получить у полиции соответствующее разрешение. Также планируется расширить их возможности применения огнестрельного оружия и разрешить им использовать электрошокеры. Кроме того, законопроект призван упорядочить рабочую форму помощников полицейских.

Программа развития внутренней безопасности на 2015–2020 годы предусматривает расширение и укрепление сети помощников полицейских. Это в особенности касается регионов с низкой плотностью населения. Так как помощники полицейских все чаще участвуют в работе полиции и играют все более важную роль в обеспечении внутренней безопасности, необходимо обеспечить более гибкие возможности их привлечения к работе.

В прениях выступил Юри Адамс из Свободной партии Эстонии. Инициаторами проекта закона о внесении изменений в Закон о помощниках полицейских выступили члены Рийгикогу Яак Мадисон, Калле Лаанет, Яанус Карилайд, Тоомас Витсут, Райво Аэг, Уно Каскпейт, Валдо Рандпере, Кюллики Кюбарсепп, Маргус Цахкна и Лийза Овийр.