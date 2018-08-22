Недавно мне удалость протестировать флагманский смартфон Galaxy Note 9, любезно представленный компанией Samsung. По результатам теста смело заявляю: это действительно топовое устройство, которое не обманет ожиданий даже самых взыскательных критиков, пишет Март Ланнемяги в техноблоге Digitark.
Сама компания Samsung, характеризует Note 9 как «бизнес-телефон», вероятно, имея в виду его возможности и солидный внешний вид, а также возможность работы со стилусом.
Надо признать, это довольно точное определение. При этом мне кажется, что телефон можно было бы назвать и мультимедиа-ориентированным. Этому способствует наличие большого и качественного экрана в совокупности с громкими динамиками и своего рода пультом дистанционного управления.
Кстати, если вы решили поменять свой старый Note на новенький Note 9, самое время заглянуть в интернет-магазин Telia и узнать, как получить скидку в 200 евро. А теперь обо всем по порядку.
Большой
Скажу сразу: Note 9 – большой телефон. Рядом с Samsung S8 разница в размерах заметна сразу.
Диагональ у этой модели составляет 6,4 дюйма, устройство сильно вытянуто в длину, и его размеры дают о себе знать. Одно дело, что теперь пальцы не растянуть на весь экран, но ведь Note 9 и не очень хорошо помещается в нормальный брючный карман. Скорее всего, верхняя часть телефона будет наполовину выглядывать из кармана, а если сесть, то может попытаться оттуда выскользнуть. Не хочется даже и думать, что будет, если он неудачно упадет на твердый пол, так что прогрессивным пользователям нового телефона при его покупке стоит озаботиться и о приобретении элементов гардероба с вместительными карманами.