В Аргентине сожгли 389 килограммов кокаина, найденного в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотики были уничтоженыв крематории в присутствии министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и посла России Дмитрия Феоктистова.
По словам Буллрич, уничтожение кокаина стало финальным этапом операции «12 королев», в которой участвовали российские и аргентинские спецслужбы.
«Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз», - сказала она.
Министр также добавила, что общая стоимость сожженных наркотиков составила около 80 млн евро.
¿Qué se hace con la droga que se incauta?👉Se incinera.— Ministerio Seguridad (@MinSeg) 21 августа 2018 г.
Esta vez, destruimos los 389 kilos de cocaína decomisados en la embajada rusa tras un operativo en el que se desarticuló toda una organización, tanto en Argentina como en #Rusia. ¡Mirá el video! pic.twitter.com/X8udvckaNk
Информация об обнаружении партии кокаина весом почти в 400 кг появились в аргентинских СМИ 22 февраля. Сообщалось, что наркотики были найдены в чемоданах в здании школы посольства России в Буэнос-Айресе.
Почти год ушел у оперативников на то, чтобы вычислить сеть наркоторговцев. Буллрич тогда заявляла, что в ходе совместной операции российских и аргентинских спецслужб удалось пресечь поставку наркотиков в Москву.
В итоге по «кокаиновому делу» были арестованы шесть человек. В июле из Германии в Россию был экстрадирован главный подозреваемый - Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором преступной схемы.