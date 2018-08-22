В Аргентине сожгли 389 килограммов кокаина, найденного в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотики были уничтоженыв крематории в присутствии министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и посла России Дмитрия Феоктистова.

По словам Буллрич, уничтожение кокаина стало финальным этапом операции «12 королев», в которой участвовали российские и аргентинские спецслужбы.

«Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз», - сказала она.

Министр также добавила, что общая стоимость сожженных наркотиков составила около 80 млн евро.

¿Qué se hace con la droga que se incauta?👉Se incinera.

Esta vez, destruimos los 389 kilos de cocaína decomisados en la embajada rusa tras un operativo en el que se desarticuló toda una organización, tanto en Argentina como en #Rusia. ¡Mirá el video! pic.twitter.com/X8udvckaNk — Ministerio Seguridad (@MinSeg) 21 августа 2018 г.

Информация об обнаружении партии кокаина весом почти в 400 кг появились в аргентинских СМИ 22 февраля. Сообщалось, что наркотики были найдены в чемоданах в здании школы посольства России в Буэнос-Айресе.

Почти год ушел у оперативников на то, чтобы вычислить сеть наркоторговцев. Буллрич тогда заявляла, что в ходе совместной операции российских и аргентинских спецслужб удалось пресечь поставку наркотиков в Москву.