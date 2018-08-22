Таллинн вошел в десятку умных туристических городов Европы

Конкурсанты оцениваются по четырем показателям: доступность, продолжительное и перспективное развитие, цифровизация и использование культурного наследия и творчества в туристической отрасли.

Как подчеркнул вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу, туризм - очень существенная для Таллинна отрасль экономики. Туристы тратят в городе за год чуть менее миллиарда евро, а это означает множество рабочих мест в самых разных секторах.