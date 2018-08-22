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Таллинн вошел в десятку умных туристических городов Европы

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Старый город. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Таллинн как центр туризма вошел в десятку финалистов конкурса европейских столиц смарт-туризма, сообщила пресс-служба мэрии Раэпресс.

Конкурсанты оцениваются по четырем показателям: доступность, продолжительное и перспективное развитие, цифровизация и использование культурного наследия и творчества в туристической отрасли.

Как подчеркнул вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу, туризм - очень существенная для Таллинна отрасль экономики. Туристы тратят в городе за год чуть менее миллиарда евро, а это означает множество рабочих мест в самых разных секторах.

В конкурсе участвуют 38 городов из 19 стран Европы. В число финалистов вошли Брюссель, Хельсинки, Любляна, Малага, Нант, Пальма, Познань и Валенсия. Два обладателя титула выяснятся в ноябре.

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