Последствия скандала: Ардо Оясалу в Комиссии по надзору за финансированием партий сменит Лийза Овийр

Правление Социал-демократической партии назначило Лийзу Овийр представителем соцдемов в Комиссии по надзору за финансированием партий. Лийза Овийр заменит в комиссии Ардо Оясалу, сообщила пресс-служба партии.
По словам генсекретаря соцдемов Кальви Кыва, партия осталась без своего представителя в комиссии после того, как Оясалу прошлой осенью покинул ряды соцдемов. «Так как он уже на протяжении некоторого времени работает в интересах Свободной партии, правление социал-демократов решило назначать со своей стороны нового представителя», - прокомментировал Кыва.
Новым членом комиссии правление назначало Лийзу Овийр, которая покинет парламент в связи с возвращением Урве Пало в Рийгикогу. Согласно закону, член Комиссии по надзору за финансированием партий не может быть депутатом Рийгикогу или министром.
Парламентская фракция социал-демократов также выбрала в среду нового зампредседателя фракции – им стал Кальви Кыва, который заменит на этой должности Лийзу Овийр.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Свободная партия оказывает финансовую помощь возглавляемой Ардо Оясалу некоммерческой организации. Ежемесячно НКО Korruptsiooniradar получает 5000 евро. Ардо Оясалу тогда сообщил, что его зарплата составляет лишь половину этой суммы, а тот факт, что Свободная партия финансирует деятельность НКО, никогда не скрывался.