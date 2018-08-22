Таллинн оплатил съемное жилье тринадцати горожанам, потратив на это около 5700 евро

Как отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, у людей, прошедших ресоциализацию, зачастую уже есть деньги для оплаты найма жилья на частном рынке, но еще не хватает средств на сопутствующие расходы. Город компенсирует эти расходы, а эксперимент в целом помогает возвратиться в нормальную жизнь, особенно в сочетании с консультациями и другой помощью.

Большинству участников проекта была компенсирована стоимость найма за первый месяц и, при необходимости, залоговая сумма - максимально 600 евро. Кроме того, оказывалась помощь в поиске съемной квартиры и переговорах с ее собственником. Всего город затратил на это около 5700 евро.