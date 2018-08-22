Раскрыты подробности нового поколения Apple MacBook Air

Ноутбук получит дизайн, аналогичный текущему MacBook Air, но с более тонкими рамками вокруг дисплея. Экран сохранит диагональ 13 дюймов, но разрешение повысится до уровня Retina. Существующий MacBook Air остался единственным ноутбуком Apple без дисплея Retina, пишет ferra.ru.

Согласно более ранним утечкам, новый ноутбук будет базироваться на восьмом поколении процессоров Intel Core с архитектурой Kaby Lake Refresh, которые вышли во второй половине 2017 года.