Ср, 22.08.2018
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Одному 25, другому 150: пособия первоклассникам сильно различаются

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Одни самоуправления платят щедро, другие экономят.

ФОТО: Arvo Meeks

Пособия, которые самоуправления выплачивают на ребенка, впервые идущего в школу, сильно различаются. Например, волости Виру-Нигула и Раквере щедро выделяют по 150 евро на первоклассника. А волость Раквере поддерживает и гимназистов, пишет Virumaa Teataja.

На этой неделе мать идущего в первый класс мальчика Сигрид Ханг хочет докупить все необходимое к школе. Что-то у нее уже есть: кое-что подарили бабушки-дедушки, и сама она уже припасла несколько школьных принадлежностей. Но крупные покупки пока впереди. «Я хочу уложиться примерно в 250 евро», - говорит Ханг. По ее словам, на пенал и карандаши много денег не понадобится – большая часть уйдет на одежду и обувь. «100 евро – большие деньги, и сумма нужная», - говорит она. Того же мнения придерживается и вице-мэр Раквере Трийн Варек. Если раньше пособие на первоклассника в городе Раквере составляло 64 евро, то в этом году будут платить 100 евро на первоклассника, который с января этого года вместе с одним из родителей был прописан в городе.

Пособие в сто евро с этого года выплачивает и волость Тапа. Столько же платит родителям первоклассников волость Хальяла. До объединения пособие там составляло 60 евро, из которых на 35 евро закупали школьные принадлежности, а 25 отдавали деньгами. В волости Вихула пособие было 100 евро, после объединения с Хальяла размер пособия унифицировали.

Но есть и еще более щедрые самоуправления. 125 евро платят родителям первоклассников в волости Винни.

В волости Раквере пособие на первоклассника составляет 150 евро. До объединения самоуправлений пособие там составляло 140 евро, а в волости Сымеру 150 евро. Старейшина волости Раквере Майдо Нылвак отметил, что это достаточная сумма. «На эти деньги, разумеется, можно купить много вещей», - сказал он.

Раквереская волость также платит пособие и гимназистам. Пособие платят дважды в год – в сентябре и в январе. Каждый раз по 65 евро, итого – 130 евро.

150 евро первоклассникам выплачивает и волость Виру-Нигула. А волость Кадрина пошла другим путем. Волостная старейшина Кайрит Пихлак сказала, что волость купит школьные принадлежности на 25 евро – именно те, которые порекомендовали учителя. «Школа сделает список, а волость оплатит», - сказала Пихлак.

Волость Вяйке-Маарья в этом году, как и в прошлом, выделила на первоклассников по 50 евро. Первоклассники школ Вяйке-Маарья, Кильтси, Симуна и Ракке получат подарочную карту, с помощью которой можно будет расплатиться в магазине школьных принадлежностей в Вяйке-Маарья.

Владелица продающего школьные принадлежности магазина Kristallkotka Криста Кыуэ сказала, что при покупке вещей для школы в среднем необходимо рассчитывать на 40 евро. Конечно, к этому добавляется рюкзак, но цены на них очень разные: самый дешевый стоит 25, а более дорогие – около 100 евро. По словам Кыуэ, 150 евро – та сумма, на которую можно купить очень хорошие школьные принадлежности.

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