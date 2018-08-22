Исследование: менее половины работников получают поощрения за хорошую работу

Треть работников (34 процента) в течение последнего месяца получили отзыв о результатах своей работы и каждый десятый работник (11 процентов) не получал такой информации никогда, сообщило Palgainfo Agentuur.

Поощрение и предоставление отзыва тесно связано с мотивацией работников. Работники, которые были мотивированы делать свою работу хорошо, значительно чаще получали поощрения и отзывы о результативности их работы. Практически каждый пятый участник опроса (18 процентов) считает, что он не мотивирован хорошо работать.

Самыми мотивированными, по их оценке, являются научные и технические работники, а также специалисты, 72 процента из которых согласились с утверждением, что они мотивированы работать хорошо. Мотивация выше среднего также отмечена у работников сфер информации и связи, электро-газового оборудования и банкинга, а также у участников опроса, работающих в сфере образования. Самый низкий уровень мотивации был о работников сфер торговли, промышленности и ночлега и питания.

«На мотивацию работников, с одной стороны, влияют внешние мотиваторы, такие как возможность получить зарплату и доплаты. Это одна причина, почему в сферах деятельности с высокими зарплатами выше и мотивированность. С другой стороны, на желание работать влияет характер работы, а такое эмоциональная связь работника со своей работой – нравится ли ему его работа, есть ли у него призвание к ней. О призвании больше всего говорят работники сфер образовании, искусства, развлечений и здравоохранения», - прокомментировала результаты исследования руководитель Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер.

«В ситуации нехватки рабочей силы опасно считать лояльность и желание работать у работника чем-то само собой разумеющимся. Найти лучшее рабочее место сейчас проще, чем когда-либо ранее, а это значит, что работодатели должны намного больше напрягаться для того, чтобы держать своих работников мотивированными», - прокомментировал результаты исследования руководитель по связям с общественностью Балтийского отделения CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

«Если удовлетворение можно подстраховать конкурентоспособной зарплатой, то для сохранения мотивации только лишь размера зарплаты недостаточно. Работники каждый день должны чувствовать, что работа, которую они делают, важна и их ценят, а также поощряют за хорошую работу», - добавил Аувяэрт.