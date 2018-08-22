В Швеции вновь массово подожгли автомобили

Сообщение о поджоге поступило властям около 23 часов, передает Rus.ERR со ссылкой на SVT и Yle.

По словам очевидцев, на парковке в одном из районов города горели шесть легковых машин и фургон, на месте происшествия, якобы, были замечены пять-шесть человек. Возгорание потушено, в качестве подозреваемых пока никто не задержан.