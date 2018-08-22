Ср, 22.08.2018
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В Швеции вновь массово подожгли автомобили

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Поджог автомобилей в Швеции.

ФОТО: Joachim Nywall / NYWALL MEDIA AB

Поздно вечером во вторник в Швеции опять были подожжены несколько автомобилей, на сей раз - в городе Уппсала.

Сообщение о поджоге поступило властям около 23 часов, передает Rus.ERR со ссылкой на SVT и Yle.

По словам очевидцев, на парковке в одном из районов города горели шесть легковых машин и фургон, на месте происшествия, якобы, были замечены пять-шесть человек. Возгорание потушено, в качестве подозреваемых пока никто не задержан.

Пожарники сообщают, что в других районах города также были зафиксированы возгорания - одной и двух машин соответственно.

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