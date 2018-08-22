В Швеции вновь массово подожгли автомобили
22 августа 2018, 13:40
Поздно вечером во вторник в Швеции опять были подожжены несколько автомобилей, на сей раз - в городе Уппсала.
Сообщение о поджоге поступило властям около 23 часов, передает Rus.ERR со ссылкой на SVT и Yle.
По словам очевидцев, на парковке в одном из районов города горели шесть легковых машин и фургон, на месте происшествия, якобы, были замечены пять-шесть человек. Возгорание потушено, в качестве подозреваемых пока никто не задержан.
Пожарники сообщают, что в других районах города также были зафиксированы возгорания - одной и двух машин соответственно.