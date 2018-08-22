Ольга Иванова покинула парламентскую фракцию Центристской партии
22 августа 2018, 13:52
Беспартийный депутат Рийгикогу Ольга Иванова объявила о своем выходе из парламентской фракции Центристской партии.
По словам политика, соответствующее заявление она представила в среду, 22 августа, сообщает rus.err.ee со ссылкой на портал ERR.
"С сегодняшнего дня я не являюсь членом фракции", - сказала Иванова.
Депутат добавила, что к такому шагу ее подтолкнуло решение правление Центристской партии вмешаться в дела Нарвского горсобрания. По ее оценке, правление перегнуло палку.