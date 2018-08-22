Ср, 22.08.2018
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  • Чемпион НБА рассказал о пережитых им шести инфарктах и 12 инсультах

Чемпион НБА рассказал о пережитых им шести инфарктах и 12 инсультах

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Lamar Odom.

ФОТО: Scanpix

Двукратный чемпион американской Национальной баскетбольной ассоциации 38-летний Ламар Одом поделился с журналистами впечатлениями о пережитой коме, в которую он впал на три дня из-за передозировки наркотиков, передает interessant.ru.

Дело было в октябре 2015 года, когда Одома обнаружили в публичном доме без сознания. Тогда еще форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» доставили в больницу в критическом состоянии.

Теперь баскетболист уверяет, что медики признали его «ходячим чудом», а будучи в состоянии комы он пережил 12 инсультов и шесть инфарктов. При этом Одом в нынешнем году решил возобновить карьеру, но пока находится в статусе свободного агента.

В последние годы он испытывал проблемы с алкоголем и наркотиками, тяжело переживая расставание со светской львицей Хлоей Кардашьян после четырехлетнего брака.

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