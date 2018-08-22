Чемпион НБА рассказал о пережитых им шести инфарктах и 12 инсультах

Дело было в октябре 2015 года, когда Одома обнаружили в публичном доме без сознания. Тогда еще форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» доставили в больницу в критическом состоянии.

Теперь баскетболист уверяет, что медики признали его «ходячим чудом», а будучи в состоянии комы он пережил 12 инсультов и шесть инфарктов. При этом Одом в нынешнем году решил возобновить карьеру, но пока находится в статусе свободного агента.