Чемпион НБА рассказал о пережитых им шести инфарктах и 12 инсультах

Двукратный чемпион американской Национальной баскетбольной ассоциации 38-летний Ламар Одом поделился с журналистами впечатлениями о пережитой коме, в которую он впал на три дня из-за передозировки наркотиков, передает interessant.ru.
Дело было в октябре 2015 года, когда Одома обнаружили в публичном доме без сознания. Тогда еще форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» доставили в больницу в критическом состоянии.
Теперь баскетболист уверяет, что медики признали его «ходячим чудом», а будучи в состоянии комы он пережил 12 инсультов и шесть инфарктов. При этом Одом в нынешнем году решил возобновить карьеру, но пока находится в статусе свободного агента.
В последние годы он испытывал проблемы с алкоголем и наркотиками, тяжело переживая расставание со светской львицей Хлоей Кардашьян после четырехлетнего брака.