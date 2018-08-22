Ср, 22.08.2018
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Уникальное предложение: жилье в водонапорной башне

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ФОТО: KV.EE

В Тарту продается участок земли с водонапорной башней, построенной в 1960-х годах. Покупатель сможет перестроить ее в удивительный дом, пишет портал Kodustill.  

Старая водонапорная башня площадью 31,5 квадратный метр находится в Тарту, в районе Веэрику. Башня стоит на участке площадью 300 квадратных метров, на котором можно расположить пристройку. 

ФОТО: KV.EE

На участке есть электричество, а также водопровод и канализация. Линия связи и трубы центрального отопления находятся на соседнем участке. С согласия соседей и пожарной охраны на башне можно соорудить балконы, лестницы, установить лифт и так далее. Общая высота башни - 25 метров. 

Ознакомьтесь с подробностями ЗДЕСЬ.

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