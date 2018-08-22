Легендарный Анри начинает самостоятельную тренерскую карьеру
22 августа 2018, 14:14
Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри начнет самостоятельную тренерскую карьеру, передает RMC Sport.
Француз дал согласие по итогам переговоров с «Бордо». Осталось лишь дождаться подтверждения от руководства клуба.
Ранее жирондинский клуб отстранил тренера Густаво Пойета, который публично раскритиковал руководство за продажу форварда Гаэтана Лаборде в «Монпелье» без его ведома.
Анри работает ассистентом в штабе главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.