Ср, 22.08.2018
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Легендарный Анри начинает самостоятельную тренерскую карьеру

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Thierry Henry

ФОТО: Scanpix

Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри начнет самостоятельную тренерскую карьеру, передает RMC Sport.

Француз дал согласие по итогам переговоров с «Бордо». Осталось лишь дождаться подтверждения от руководства клуба.

Ранее жирондинский клуб отстранил тренера Густаво Пойета, который публично раскритиковал руководство за продажу форварда Гаэтана Лаборде в «Монпелье» без его ведома.

Анри работает ассистентом в штабе главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

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