Легендарный Анри начинает самостоятельную тренерскую карьеру

Француз дал согласие по итогам переговоров с «Бордо». Осталось лишь дождаться подтверждения от руководства клуба.

Ранее жирондинский клуб отстранил тренера Густаво Пойета, который публично раскритиковал руководство за продажу форварда Гаэтана Лаборде в «Монпелье» без его ведома.