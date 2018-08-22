Власти Дубая обещают лучше защищать туристов с деньгами

Полиция Дубая провела тщательный анализ произошедших в Дубае преступлений, в результате которых жители и туристы лишались своих денег. На основе полученных данных была запущена новая компания по предупреждению преступности, пишет turizm.ru.

Как заявил директор главного управления уголовного розыска Салем Аль Румайти, новые меры в основном направлены на защиту клиентов местных банков. Именно они чаще всего становятся жертвами грабителей. Часто граждане перемещаются с крупными суммами на большие расстояния, а также пересчитывают деньги прямо на улице.

В рамках новой правоохранительной кампании, планируется значительно увеличить количество полицейских рядом с банками, а также в районах, где расположено большое число банковских учреждений и офисов денежных переводов.