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Власти Дубая обещают лучше защищать туристов с деньгами

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Dubai kõrghooned on ulatuvad paksust uduloorist välja

ФОТО: Zohaib Anjum / SWNS.com/Zohaib Anjum / SWNS.com

В Дубае вводят новые меры по предупреждению преступлений в отношении туристов. Власти увеличат количество полицейских, охраняющих входы и выходы банков. Об этом пишет портал «Русские Эмираты».

Полиция Дубая провела тщательный анализ произошедших в Дубае преступлений, в результате которых жители и туристы лишались своих денег. На основе полученных данных была запущена новая компания по предупреждению преступности, пишет turizm.ru.

Как заявил директор главного управления уголовного розыска Салем Аль Румайти, новые меры в основном направлены на защиту клиентов местных банков. Именно они чаще всего становятся жертвами грабителей. Часто граждане перемещаются с крупными суммами на большие расстояния, а также пересчитывают деньги прямо на улице.

В рамках новой правоохранительной кампании, планируется значительно увеличить количество полицейских рядом с банками, а также в районах, где расположено большое число банковских учреждений и офисов денежных переводов.

Вместе с этим, сотрудников полиции станет больше вблизи автозаправочных станций и продуктовых магазинов. Это сделано в целях предотвращения грабежей, которые происходят, когда водители уходят оплачивать бензин и оставляют машины открытыми.

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