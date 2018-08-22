Картина дня: смертельная авария, новый министр и намерение Эстонии взыскать с РФ ущерб за оккупацию

В Таллинне мотоциклист попал под трамвай и погиб

В ночь на среду в Таллинне неподалеку от трамвайного депо произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Читайте далее...

Тайная жизнь руководителя секретного отдела полиции

Весной этого года уголовный розыск оказался поставленным перед весьма неприятным фактом: капитан полиции Ильмар Вяхи, один из самых опытных и обладавших безупречной репутацией организаторов сверхсекретных оперативных мероприятий, оказался под следствием. Читайте далее...

Татьяна Жданок не допущена к выборам из-за угрозы независимости Латвии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вычеркнула Татьяну Жданок из списка кандидатов в депутаты от Русского союза Латвии (РСЛ) в 13-й Сейм. Читайте далее...

Галерея: Керсти Кальюлайд утвердила Рене Таммиста новым министром предпринимательства и инфотехнологий

Президент Керсти Кальюлайд в среду утвердила Рене Таммиста новым министром предпринимательства и информационных технологий. Читайте далее...

Условный срок и почти 400 часов общественных работ: осквернение государственного флага дорого обошлось жителю Нарвы

В понедельник, 20 августа, около 10.00 в полицию сообщили, что на Петровской площади в Нарве мужчина бросил в лужу государственный флаг ЭР и потоптался по нему. Читайте далее...

Владелица разбитой подростками гоночной BMW: они не понимают, что уничтожили

«Я до сих пор в шоке от того, что они сделали», - говорит владелица разбитой машины Ольга Стебихова, которая на протяжении нескольких лет занималась автомобильным спортом.

Российские СМИ: Эстония и Латвия намерены взыскать ущерб за советскую оккупацию с РФ

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что планируют добиться от России компенсации за советскую оккупацию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минюста Эстонии. Читайте далее...

«Очередная вспышка болезни»: в Госдуме отреагировали на намерение Эстонии взыскать с РФ ущерб за оккупацию

Россия сама должна требовать компенсации от Латвии и Эстонии за те денежные вложения, которые были сделаны за время Российской империи и СССР, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Читайте далее...

От рождения больного ребенка застраховаться невозможно, но все же есть один тест

Специалист генной лаборатории Центра развития технологий здоровья Кадри Реккер с нетерпением ждет возвращения тестовых комплектов, которые на прошлой неделе разослали из Тарту по больницам Эстонии. Анализ части проб крови она уже сделала, часть работы еще впереди. Читайте далее...

Taxify заполучила звездного сотрудника

Соучредитель компании в области разработки программного обеспечения ZeroTurnaround и предприниматель в сфере ИТ-технологий Евгений Кабанов присоединился к команде Taxify. Читайте далее...

Михаил Стальнухин: Ратас должен доверять КаПо, а я бы не стал

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире Михаил Стальнухин, один из последних нарвских депутатов-центристов, оставшихся в партии после массового демарша своих коллег по горсобранию. Смотрите видео.

Жители Эстонии стали жертвами мошенников в Instagram

В последнее время среди жителей Эстонии стало распространятся новое мошенничество в Instagram: якобы созданный компанией Nike аккаунт предлагает стать инфлюенсером в соцсетях (то есть влиять на мнения других людей, пользуясь своей широкой известностью в социальных сетях) и в большом количестве бесплатного товара от Nike. Читайте далее...

В Берлине по подозрению в подготовке взрыва задержан россиянин