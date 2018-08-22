"Особенно мне понравились сосиски": министр Симсон разрекламировала мясную продукцию своего бойфренда

Еще в конце июля министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, беспокоясь о своей репутации, опровергала разговоры о том, что большую часть из пяти миллионов, которые она требовала в поддержку местных свиноводов несколько лет назад, получил ее бойфренд Теэт Соорм. Зато вчера министр смело разрекламировала продукцию Eesti Lihatööstus в своем Facebook. Председателем правления Eesti Lihatööstus является Теэт Соорм, пишет Postimees.
«Мне особенно понравились сосиски, по их вкусу понятно, что в них нет никакой ерунды. Другим, видимо, нравятся тоже, потому что в магазине они быстро кончаются», - похвалила министр продукцию Eesti Lihatööstus в своем Facebook.
«Так что в магазине обратите внимание – в продукте с таким золотым логотипом используется эстонская свинина, а изготовлен он в Южной Эстонии в Вастсе-Куусте на Eesti Lihatööstus», - порекомендовала Симсон.
Председателем правления разрекламированного Симсон Eesti Lihatööstus является ее бойфренд Теэт Соорм.
В декабре прошлого года Postimees сообщил, что годом ранее на коалиционных переговорах под руководством Кадри Симсон и Сирет Котка-Репински Центристская партия потребовала для поддержки местных свиноводов пять миллионов евро, в итоге удалось договориться о двух миллионах. Позже одним из крупнейших получателей денег оказался спутник жизни министра Симсон Теэт Соорм.
В конце декабря государственный прокурор Марек Вахинг начал проверку, соответствуют ли истине утверждения бывшего члена правления HKScan Estonia Соорма о гигантском налоговом мошенничестве. На допросе в Центральной криминальной полиции Соорм рассказал, что финская материнская компания вывела из Эстонии чрезвычайно крупные суммы. Не миллионы, а десятки миллионов евро. Эта деятельность длилась годами, а налоги не уплачивались.