"Особенно мне понравились сосиски": министр Симсон разрекламировала мясную продукцию своего бойфренда

«Мне особенно понравились сосиски, по их вкусу понятно, что в них нет никакой ерунды. Другим, видимо, нравятся тоже, потому что в магазине они быстро кончаются», - похвалила министр продукцию Eesti Lihatööstus в своем Facebook.

«Так что в магазине обратите внимание – в продукте с таким золотым логотипом используется эстонская свинина, а изготовлен он в Южной Эстонии в Вастсе-Куусте на Eesti Lihatööstus», - порекомендовала Симсон.

Председателем правления разрекламированного Симсон Eesti Lihatööstus является ее бойфренд Теэт Соорм.

В декабре прошлого года Postimees сообщил, что годом ранее на коалиционных переговорах под руководством Кадри Симсон и Сирет Котка-Репински Центристская партия потребовала для поддержки местных свиноводов пять миллионов евро, в итоге удалось договориться о двух миллионах. Позже одним из крупнейших получателей денег оказался спутник жизни министра Симсон Теэт Соорм.