Жители Эстонии стали жертвами мошенников в Instagram

От пользователей требуется, чтобы у них было минимум 200 подписчиков и они сами были подписаны на якобы аккаунт Nike. Также рекламный пост необходимо опубликовать в своих Instagram Stories. Обещают, что выберут небольшое число счастливчиков, которые станут инфлюенсерами, пишет Postimees со ссылкой на Geenius.

То есть выбранные люди якобы получат бесплатные товары от Nike, а в обмен должны будут фотографироваться в фирменных вещах и публиковать снимки в своих личных аккаунтах.

На самом деле речь идет о мошенничестве, а Nike не делится ни с кем таким образом бесплатными товарами. Такая схема мошенничества уже распространялась несколько месяцев назад и тогда Nike заверил, что никогда не был связан с такими акциями.