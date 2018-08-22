Ломан обвиняет его в нападении, незаконном лишении свободы и оскорблении действием.

Как сообщает NEWSru со ссылкой на The Guardian, иск был подан в понедельник, 20 августа, в суд Лос-Анджелеса. В нем Ломан утверждает, что продюсер предложил ей поехать на кинофестиваль в 2006 году, чтобы обсудить ее дальнейшую карьеру.

А познакомилась актриса с продюсером двумя годами раньше - на Венецианском кинофестивале. Ломен заявила, что вначале не собиралась принимать приглашение Вайнштейна, однако его помощники названивали актрисе по 30 раз в день. В итоге она поддалась уговорам, тем более, что Вайнштейн вел себя очень профессионально на предыдущих нескольких встречах.

Но, как утверждается в судебном иске, отношение Вайнштейна к Ломан резко изменилось, когда она пришла к нему в номер в отеле, чтобы обсудить ее будущие роли в фильмах продюсера.

«Когда Ломан пришла в его номер люкс, Вайнштейн быстро забыл о своем профессиональном поведении. Он принудил ее к сексу», - говорится в иске, поданном в суд адвокатами Эммы Ломан.

Свое длительное молчание актриса объяснила тем, что Вайнштейн грозил уничтожить ее карьеру, если она откроет рот. «Опасаясь потенциального возмездия, а также того, что ей никто не поверит, Ломан продолжала молчать», - говорится в иске.

Теперь же Ломан решилась рассказать об этом, так как это сделали другие жертвы Вайнштейна. О домогательствах со стороны Харви Вайнштейна стало известно в октябре 2017 года. О неподобающем поведении продюсера на рабочем месте рассказали актрисы Эшли Джадд, Ромола Гарай, Сальма Хайек, Розанна Аркетт, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и многие другие.

Харви Вайнштейн, которому ранее были предъявлены обвинения в сексуальном насилии в отношении двух женщин, отказывается признавать себя виновным.

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке в октябре 2017 года начала расследование в отношении Вайнштейна после статьи в газете The New York Times, в которой говорилось, что на протяжении 30 лет продюсер сексуально домогался своих подчиненных. Впоследствии список его жертв вырос до 80 человек. Некоторые из женщин были им изнасилованы, некоторых он принудил к оральному сексу.

Но большинство из этих обвинений в адрес Вайнштейна не могут быть приняты судом, так как срок давности по этим преступлениям уже истек. Обвинение строится лишь на двух эпизодах. По одному из них Вайнштейну грозит лишение свободы на срок до 25 лет. Следующее слушание по этому делу намечено на 20 сентября.

Из-за скандала 66-летний Вайнштейн покинул основанную им компанию Weinstein Company, и она объявила себя банкротом. Его исключили из Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", и Гильдии продюсеров Америки.