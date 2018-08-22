В России после ремонта разбился самолет с директором авиакомпании на борту

По предварительным данным, частный самолет "Аэропракт А-22", принадлежащий ООО "Аэропром" упал и загорелся в Березовском районе в 2,5 км от населенного пункта Вознесенка, передает Newsru.

"На борту находился пилот 1953 года рождения, который в результате происшествия погиб", - сообщили с СК, не уточняя имени пилота. Летный директор авиакомпании "Аэропром" Юрий Афанасьев подтвердил "Интерфаксу", что при крушении погиб директор предприятия Петр Швецов.

По его словам, он совершал облет самолета - проверку его эксплуатационных характеристик после ремонта. В красноярском лесопожарном центре добавили, что "Аэропром" является одним из двух подрядчиков, с которыми был заключен договор на авиационные работы по мониторингу и тушению лесных пожаров в Красноярском крае.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).