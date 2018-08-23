Галерея: готовимся к новому сезону - выбираем новый забор для дачи

Декоративные заборы – это отнюдь не высоченные ограды, которыми обносят многие строения, а возможность задекорировать клумбу, придав ей строгую форму квадрата, лояльную форму круга или вообще удариться в абстракцию. Yellowhome предоставляет возможность найти именно нужный вам вариант забора.
Хорошо невысоким заборчиком выделять на участке аллеи и дорожки. Те из них, что ведут к дому и основным строениям, можно дополнительно снабдить подсветкой. Однотипные ограждения позволят объединить в единое целое, например, все разбитые на участке цветники. Таким способом вы подчеркнете стильность обстановки и придадите пейзажу завершенный вид.
Высоту декоративных ограждений определяют в соответствии с их предназначением. Если это забор, ограничивающий территорию, то его высота может составлять и полтора метра, а вот отделить цветник от тропинки можно и 40-сантиметровой конструкцией.
Озадачившись созданием декоративных заборов, многие теряются, на каком именно материале остановить свой выбор. Тут все будет зависеть от ваших творческих способностей, умения видеть в сырье будущую конструкцию и готовности тратить на это деньги.
В ход могут пойти:
- доски,
- прутья,
- камни,
- кирпичи,
- пластик,
- металл.
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