Чт, 23.08.2018
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  • Галерея: готовимся к новому сезону - выбираем новый забор для дачи

Галерея: готовимся к новому сезону - выбираем новый забор для дачи

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Декоративные заборы – это отнюдь не высоченные ограды, которыми обносят многие строения, а возможность задекорировать клумбу, придав ей строгую форму квадрата, лояльную форму круга или вообще удариться в абстракцию. Yellowhome предоставляет возможность найти именно нужный вам вариант забора.

Хорошо невысоким заборчиком выделять на участке аллеи и дорожки. Те из них, что ведут к дому и основным строениям, можно дополнительно снабдить подсветкой. Однотипные ограждения позволят объединить в единое целое, например, все разбитые на участке цветники. Таким способом вы подчеркнете стильность обстановки и придадите пейзажу завершенный вид.

Высоту декоративных ограждений определяют в соответствии с их предназначением. Если это забор, ограничивающий территорию, то его высота может составлять и полтора метра, а вот отделить цветник от тропинки можно и 40-сантиметровой конструкцией.

Озадачившись созданием декоративных заборов, многие теряются, на каком именно материале остановить свой выбор. Тут все будет зависеть от ваших творческих способностей, умения видеть в сырье будущую конструкцию и готовности тратить на это деньги.

В ход могут пойти:

- доски,

- прутья,

- камни,

- кирпичи,

- пластик,

- металл.

Если вы не нашли в нашей галерее ничего подходящего, перейдите по ССЫЛКЕ. В конце статьи находится еще одна галерея, где вы непременно обнаружите идею для нового забора. 

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