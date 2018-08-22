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  • Томас Бах: «МОК был очень близок к тому, чтобы полностью отменить Пхенчхан-2018»

Томас Бах: «МОК был очень близок к тому, чтобы полностью отменить Пхенчхан-2018»

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President of the International Olympic Committee Thomas Bach delivers a speech during the closing ceremony of the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games at the Pyeongchang Stadium on February 25, 2018. / AFP PHOTO / Jonathan NACKSTRAND

ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация была очень близка к решению об отмене зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, передает sports.ru.

Перед Играми у ряда стран вызывало озабоченность соседство Пхенчхана с Северной Кореей, у которой, в свою очередь, были серьезные разногласия с США.

«Для того, чтобы Игры были отменены, не обязательно должны были начаться военные действия. Для этого хватило бы только заявления от одной из стран, что она отказывается от участия в Олимпиаде из-за того, что ее спортсменам не будет обеспечена необходимая безопасность.

И вот как раз по этому вопросу мы вели переговоры, которые совсем не были простыми, если говорить дипломатическим языком. Насколько мы были близки к решению об отмене Игр? Очень близки», – рассказал Бах.

В Пхенчхане-2018 российские спортсмены выступали под нейтральным флагом в качестве «олимпийских атлетов из России». МОК не допустил до Игр множество лидеров сборной России в разных видах спорта.

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