Томас Бах: «МОК был очень близок к тому, чтобы полностью отменить Пхенчхан-2018»

Перед Играми у ряда стран вызывало озабоченность соседство Пхенчхана с Северной Кореей, у которой, в свою очередь, были серьезные разногласия с США.

«Для того, чтобы Игры были отменены, не обязательно должны были начаться военные действия. Для этого хватило бы только заявления от одной из стран, что она отказывается от участия в Олимпиаде из-за того, что ее спортсменам не будет обеспечена необходимая безопасность.

И вот как раз по этому вопросу мы вели переговоры, которые совсем не были простыми, если говорить дипломатическим языком. Насколько мы были близки к решению об отмене Игр? Очень близки», – рассказал Бах.