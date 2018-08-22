Ср, 22.08.2018
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  • В Йыэляхтме осквернили памятники на еврейском кладбище

В Йыэляхтме осквернили памятники на еврейском кладбище

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ФОТО: Скриншот / Волость Йыэляхтме

Расположенные в Калеви-Лийва в волости Йыэляхтме Харьюского уезда памятники жертвам нацистского террора осквернили рисунками свастики.

По данным Еврейской общины Эстонии, инцидент мог произойти  в ночь на воскресенье или в минувшее воскресенье, передает Rus.err со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Это обнаружили местные жители, пришедшие посетить кладбище, где похоронены тысячи евреев и цыган, убитых во время Холокоста. 

В управе Йыэляхтме подтвердили факт вандализма, как уточнил Rus.err, неизвестные также разбили цветочные горшки, вырвали цветы, растоптали свечи и изрисовали информационную доску.

Полиция просит всех, у кого есть какая-то информация о случившемся, сообщить об этом по электронной почте констеблю Иво Роозимяги: ivo.roosimagi@politsei.ee. 

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