В Йыэляхтме осквернили памятники на еврейском кладбище

По данным Еврейской общины Эстонии, инцидент мог произойти в ночь на воскресенье или в минувшее воскресенье, передает Rus.err со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Это обнаружили местные жители, пришедшие посетить кладбище, где похоронены тысячи евреев и цыган, убитых во время Холокоста.

В управе Йыэляхтме подтвердили факт вандализма, как уточнил Rus.err, неизвестные также разбили цветочные горшки, вырвали цветы, растоптали свечи и изрисовали информационную доску.