В Йыэляхтме осквернили памятники на еврейском кладбище

Расположенные в Калеви-Лийва в волости Йыэляхтме Харьюского уезда памятники жертвам нацистского террора осквернили рисунками свастики.
По данным Еврейской общины Эстонии, инцидент мог произойти в ночь на воскресенье или в минувшее воскресенье, передает Rus.err со ссылкой на службу новостей "Радио 4".
Это обнаружили местные жители, пришедшие посетить кладбище, где похоронены тысячи евреев и цыган, убитых во время Холокоста.
В управе Йыэляхтме подтвердили факт вандализма, как уточнил Rus.err, неизвестные также разбили цветочные горшки, вырвали цветы, растоптали свечи и изрисовали информационную доску.
Полиция просит всех, у кого есть какая-то информация о случившемся, сообщить об этом по электронной почте констеблю Иво Роозимяги: ivo.roosimagi@politsei.ee.