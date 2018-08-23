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Фото, видео: небоскреб с гигантским водопадом в Китае

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ФОТО: Thearchitect.pro / AFP/Getty Images

В Китае построен необычный небоскреб со встроенным в один из его фасадов гигантским водопадом. Здание под названием «Liebu International Building» высотой 121 метр расположено в городе Гуйян, передает Thearchitect.pro.

Cамой интересной особенностью небоскреба является искусственный водопад, уже ставший одним из крупнейших в мире. Он работает за счет четырех насосов, собирающих дождевую воду.

ФОТО: Thearchitect.pro / AFP/Getty Images

Небоскреб является частью комплекса, в котором размещены офисные помещения и роскошный отель. Его авторами стали архитекторы из Ludi Industry Group. Работы еще ведутся, но водопад работает уже два года.

Интересно также, что из-за высокой стоимости эксплуатации водопада его включают только шесть раз в году.

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