Фото, видео: небоскреб с гигантским водопадом в Китае

Cамой интересной особенностью небоскреба является искусственный водопад, уже ставший одним из крупнейших в мире. Он работает за счет четырех насосов, собирающих дождевую воду.

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Небоскреб является частью комплекса, в котором размещены офисные помещения и роскошный отель. Его авторами стали архитекторы из Ludi Industry Group. Работы еще ведутся, но водопад работает уже два года.

Интересно также, что из-за высокой стоимости эксплуатации водопада его включают только шесть раз в году.