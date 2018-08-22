В Таллинне из трамвая на ходу выпал ребенок

В ориентированной на жителей Каламая группе Facebook в опубликованном после инцидента посте уточняется, что трамвай шел из центра города в сторону Копли и при падении подросток ударился головой о бетон и потерял память, поэтому не помнит, как именно он выпал из трамвая.

Прибывшие на место медики доставили мальчика в больницу. На вызов отреагировали и полицейские, которые побеседовали с находившимися на месте происшествия людьми.

Руководитель участковых полицейских Кесклиннаского отделения полиции Леа Бяренсон сказала, что сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия, были просмотрены и записи камер видеонаблюдения. "Мы выясняем, не вытолкнули ли мальчика. В тот момент, когда мальчик упал, трамвай двигался и еще не подошел к остановке", – добавила Бяренсон.