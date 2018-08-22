Ср, 22.08.2018
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Кремль: у стран Балтии нет надежды на компенсации

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Кремль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vladimir Vjatkin/Sputnik/Scanpix

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  в среду заявил о некорректности вопроса о каком-либо взыскании ущерба в пользу Латвии и Эстонии за советскую оккупацию и напомнил о вкладе СССР в развитие экономики Прибалтики.

"Это очень старая тема, и давно, скажем так, горячие головы поднимают этот вопрос. Наверное, ничего нового здесь нет. Мы, конечно же, не согласны вообще с термином "советская оккупация", это первое. Второе, мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях", - сказал Песков журналистам в среду.

Он также заявил о вкладе, который, по его словам, был внесен в инфраструктурное, экономическое и социальное развитие Балтийских стран во время СССР.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал требования компенсации абсолютно бесперспективными и бессмысленными и заявил, что Латвия и Эстония не добьются от России компенсации за период нахождения в составе Советского Союза. Слуцкий считает, что вряд ли этот вопрос будет серьезно обсуждаться на уровне ООН.

Министры юстиции Латвии и Эстонии во вторник в совместном заявлении подчеркнули, как важно помнить человеческие потери времен советской оккупации и исследовать возможности взыскания ущерба с России как правопреемника Советского Союза.

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