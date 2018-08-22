ЮАР собирается отобрать землю у белых владельцев

В конце июля президент ЮАР Сирил Рамапоза, избранный на эту должность в феврале, заявил, что его партия Африканский национальный конгресс предложит парламенту принять поправку к Конституции, которая позволит отбирать у белых собственников их землю без компенсации.

Сирил Рамапоза ФОТО: THEMBA HADEBE / AFP / Scanpix

По словам президента, цель поправки к закону – прояснить условия, при которых можно отобрать землю.

На прошлой неделе глава партии объявил, что у всех крупных фермеров, которым принадлежит более 25 000 акров земли, оставшуюся часть будут отбирать без компенсации.

До принятия закона землю пытаются отобрать, предлагая владельцу сумму значительно ниже рыночной. Так, например, два землевладельца на севере страны оценивают стоимость своей земли в 200 миллионов рэндов (12 миллионов евро), в то время как правительство готово заплатить лишь десятую часть этой суммы.

Международные аналитики видят в кампании по принудительному отчуждению земли в ЮАР сходство с акцией, которая была проведена в 2000 году в Зимбабве.

Тогда глава государства Роберт Мугабе начал хаотичную кампанию по отчуждению земли, в ходе которой у белых собственников было отобрано 23 миллиона акров. Это привело к демонстрациям, убийствам фермеров и экономическому кризису.

«ЮАР движется к социальной и экономической катастрофе, как 18 лет назад их северный сосед Зимбабве», - пишет американский журнал The National Interest.

В тот раз насилие в стране стало обыденностью, убивали белых фермеров и чернокожих работников, население страны страдало от нехватки продовольствия и гиперинфляции.

Виноградная плантация в ЮАР. ФОТО: MIKE HUTCHINGS / REUTERS

В 2009 году зимбабвийский экономический аналитик Эдди Кросс подсчитал, что отчуждение земли у белых без компенсации обошлось стране в 20 лишним миллиардов долларов.

По словам обозревателей, уже сейчас видны сигналы, свидетельствующие об опасности, угрожающей белым фермерам.

Кроме того, конфискация земли у фермеров, умеющих эффективно ее возделывать, и ее передача людям, которые об этом ничего не знают, может повлечь за собой спад урожайности.

Фермер изучает землю в ЮАР. ФОТО: Siphiwe Sibeko / Reuters

По словам президента, отчуждение земли превратит ЮАР в Эдемский сад. Однако экономисты утверждают обратное. “Будучи не в состоянии оживить проблемную экономику, партия использует популистские приемы, чтобы увеличить свою популярность перед следующими выборами”, - считает исследователь Института Катона Александер Хэммонд.