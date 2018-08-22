Сирия. Фото иллюстративное. ФОТО: Scanpix/SIPA

Минобороны России обнародовало новые данные о количестве военнослужащих, принимавших участие в сирийской операции. По сравнению с концом прошлого года цифра значительно увеличилась - с 48 тысяч до 63 тысяч человек. Одних только генералов в Сирии побывало 434.

После начала операции в сентябре 2015 года российское военное ведомство не раскрывало количество участвующих в них военных. Журналистам приходилось вычислять по косвенным признакам - например, по наградам.

В марте 2016 года СМИ обратили внимание на то, что Минобороны России объявило тендер на закупку более 10 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии». В феврале 2017 года на сайте госзакупок был размещен заказ на 20 тысяч таких наград.

В декабре 2017 года министр обороны Сергей Шойгу впервые официально объявил о том, что «бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тысяч военнослужащих российской армии».

Шойгу говорил об этом итоговой коллегии министерства обороны, где докладывая президенту Владимиру Путину о выполнении его решения о выводе основной части российских войск из Сирии.

Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии 11 декабря во время посещения российской авиабазы Хмеймим. Сейчас, спустя восемь месяцев, министерство обороны резко повысило оценку численности военного контингента в стране, где с марта 2011 года идет гражданская война.

Итоги в цифрах

Эти и другие данные опубликованы в официальном канале министерства в YouTube под заголовком «Военная операция ВС РФ в Сирийской Арабской Республике - итоги в цифрах». Вот эти цифры:

в операции приняли участие 63 012 российских военнослужащих, в том числе 25 738 офицеров

в операции в Сирии участвовали 434 генерала

через Сирию прошли 91% экипажей армейской, 97% военно-транспортной и 60% стратегической авиации России

«через группировку с коллективами своих штабов прошли все командующие войсками военных округов», заявляют в Минобороны России

за время операции был испытан 231 образец оружия

авиация совершила более 39 тысяч боевых вылетов

корабли и подводные лодки нанесли 100 ударов крылатыми ракетами «Калибр»

силы ВМФ совершили 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей и 14 подлодок

стратегическими самолетами дальней авиации были нанесены 66 ударов крылатыми ракетами воздушного базирования

в результате ударов России, как заявляет Минобороны России, убиты более 86 тысяч боевиков и 830 их лидеров

Россия «застряла» в Сирии?

Ранее в среду советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о том, что Россия «застряла» в Сирии и ждет, что кто-то другой профинансирует послевоенное восстановление страны. Эти слова он произнес накануне встречи секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Женеве.

«И я не думаю, что они хотят там застрять. Я думаю, что их бурная дипломатическая активность в Европе говорит о том, что они хотели бы найти кого-либо еще, кто, к примеру, будет нести расходы для восстановления Сирии - в чем они могут добиться успеха, а могут и не добиться», - сказал Болтон.

«Утверждать, что Россия где-то завязла, некорректно, тем более со стороны наших коллег из Вашингтона, - парировал позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Давайте не будем забывать о том, что военные американские также находятся на сирийской земле».

Москва называет целью своего участия в сирийской операции борьбу с боевиками запрещенного в России «Исламского государства» и другими террористами. Основанием для начала операции стало обращение сирийского президента Башара Асада.

Западные страны обвиняют в России в поддержке режима Асада, а самого Асада - в гибели огромного числа мирных жителей.

Сирия как полигон

Кроме того, Россию неоднократно обвиняли в использовании Сирии в качестве полигона для обкатки вооружений. Об этом, в частности, говорил командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Во время «прямой линии» в июне 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что это не так, хотя оговорился, что операция в Сирии является «уникальным боевым опытом» для российских вооруженных сил, который не сравнится «ни с какими учениями».

«Сирия - это не полигон для испытания российского оружия. Но все-таки мы его там применяем, это российское оружие. Это привело к совершенствованию современных ударных, в том числе ракетных систем», - отмечал Путин.