Китайцы хотят покорить рынок мобильных телефонов Эстонии новым чудо-телефоном

Коммерческий директор Tele2 Катрин Арон сказала, что компания Xiaomi практически незаметно, но очень уверенно стала одним из ведущих в мире производителей мобильных телефонов. «До сих пор компания с трудом прокладывала себе путь в Европу. Поскольку название фирмы еще вызывает некоторые сомнения, за 500 евро можно приобрести телефон с техническим данными, за аналогичный которому другие производители запрашивают 700-800 евро», - сказала Арон и добавила, что после тестирования Xiaomi она готова смело его рекомендовать.

«Для сборки Mi 8 используются лучшие из доступных компонентов, кроме того, есть в нем и нечто особенное. Например, функция распознавания лица, реализуемая с помощью инфракрасной камеры, действительно моментально разблокирует телефон даже в полной темноте. К тому же это первый в мире смартфон, работающий на двух частотах GPS, что делает его особенно точным», - поделилась Арон.

«Это несколько неожиданно, но в Эстонии эту модель спрашивают довольно часто, и прежние, более дешевые модели Xiaomi у нас хорошо продаются», – добавила Арон.

Телефон Xiaomi Mi 8 имеет 6,21-дюймовый экран, процессор Snapdragon 845, 20-мегапиксельную фронтальную камеру и две 12-мегапиксельные тыловые камеры. Телефон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.