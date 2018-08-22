Запущенная в воздух ракета упала в ноябре прошлого года в Баренцево море. В операции по поиску ракеты задействовано три судна, одно из которых оборудовано устройством для забора радиоактивных материалов.

По словам ознакомившихся с докладом американской разведки людей, строгих сроков для проведения операции нет. В докладе разведслужб также не упоминается, существует ли в случае повреждения ядерного двигателя риск для здоровья людей и для окружающей среды.

Президент России Владимир Путин 1 марта рассказал о новой ракете с ядерным двигателем. По его словам, она может поразить любую целью во всем мире.