Ср, 22.08.2018
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Россия ищет потерянную в море ядерную ракету Добавлено видео испытания ракеты!

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Испытания ракеты.

ФОТО: Sputnik / Scanpix

Российская ракета с ядерной установкой, видимо, попала в Баренцево море во время неудачных испытаний в прошлом году. Разведка США выяснила, что теперь Москва попытается найти место падения ракеты, поскольку опаается утечки радиоактивного вещества, передает Postimees со ссылкой на CNBC.

Запущенная в воздух ракета упала в ноябре прошлого года в Баренцево море. В операции по поиску ракеты задействовано три судна, одно из которых оборудовано устройством для забора радиоактивных материалов.

По словам ознакомившихся с докладом американской разведки людей, строгих сроков для проведения операции нет. В докладе разведслужб также не упоминается, существует ли в случае повреждения ядерного двигателя риск для здоровья людей и для окружающей среды.

Президент России Владимир Путин 1 марта рассказал о новой ракете с ядерным двигателем. По его словам, она может поразить любую целью во всем мире.

С ноября 2017 года по февраль 2018 года Россия провела четыре пуска таких ракет, все они закончились неудачно.

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