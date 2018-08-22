Грузия подала иск против России в ЕСПЧ

В сообщении Минюста также говорится о смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили после задержания его спецслужбами Южной Осетии. Тбилиси считает, что он был убит и что ответственность за это несет Россия. Представители Южной Осетии настаивают на том, что он сопротивлялся при конвоировании и упал с лестницы.

"Требованием Грузии является, чтобы Европейский суд установил ответственность России за нарушение статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении грузинского Минюста.

Грузия ранее подавала в ЕСПЧ два иска к России. Первый иск касался массовой высылки грузин в 2006 году, тогда суд признал, что их права были нарушены. Второй иск был связан с боевыми действиями 2008 года, разбирательство по нему продолжается.